В субботу, 23 июня, на чемпионате мира, в группе "F" состоится поединок между сборными Германии и Швеции.

После внезапного поражения от Мексики, действующие чемпионы мира - немцы - будут пытаться набрать свои первые очки на мундиале. Естественно, за счет шведов.

Матч пройдет в Сочи, на стадионе "Фишт". "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

24 Очередной угловой у сборной Германии

22 Экдаль мастерски ставит спину и не допускает до мяча Мюллера. Круглый, тем временем, мирно укатывается за пределы поля. Свободный удар у Швеции. Классно сыграл шведский опорный полузащитник.

20 Немецкий навес в штрафную площадь соседа по Балтике. И фол в атаке. Вратарь Швеции Ольстен ввел мяч в игру.

18 Удар шведского бомбардира Берга, принимавшего мяч в штрафной Германии, заблокировал защитник Боатенг.

17 Германия снова осаждает штрафную шведских футболистов

13 Повтор для болельщиков показал чистую подножку шведу со стороны немецкого защитника. Но судья даже не пошел смотреть эпизод и ассистенты также, очевидно, молчат.

12 Немцы решили устроили финальный штурм в начале первого тайма. И Берг сумел убежать один на один с Нойером. Удар, падение и шведская команда требует видеоповтор и пенальти.

11 Тойовонен нарушил правила почти у углового флажка на половине поля Германии. Несколько десятков секунд отдыха для шведов "заработал" он.

9 Угловой с левого фланга разыграли немцы. У нас на поле футбольный блицкриг.

8 Дракслер внешней стороной стопы отправил мяч в притирку с правой от себя штангой шведских ворот. Еще один потенциальный гол не пропустили шведы.

7 Со шведской контратакой справились немцы и снова контролируют мяч.

3 Убойнейший момент! Немцы с пары метров дважды не попадают в шведские ворота!

Прорыв по правому флангу, проход по линии вратарской\линии поля и пас, и два удара. И дважды шведы сумели заблокировать мяч.

2 Немцы сразу ринулись в атаку на шведские ворота.

21.00 (01) Шведы разыграли с центра поля! С Богом! Поехали!

20.55 Скоро все начнется

20.54 На стадионе звучат гимны Германии и Швеции.

Видео: youtube.com/Государственные Гимны

Видео: youtube.com/JR videos

20.53 Отметим, что меньше трех голов на этом стадионе участники ЧМ-2018 еще не забивали.

20.51 А вдруг? Скоро узнаем.

Фото: twitter.com/VasilyKonov

20.49 Сегодняшние судьи - из Польши.

20.46 Команды выстраиваются для выхода на стадион

20.38 Разминка завершена. Футболисты ушли в подтрибунное помещение, получать последние предматчевые наставления от своих наставников.

20.36 Менее получаса до старта матча в Сочи. Если Бундесмашина победит, то в 1/8 финала нас с большой долей вероятности ждет повторение полуфинального матча ЧМ-2014 Бразилия - Германия

20.32 Сравнение ЧМ-2018 и Национальной футбольной лиги США (американский футбол). По мнению болельщики из Техаса действо в России - интереснее.

фото: twitter.com/MindTheCurve

20.22 Сумеют ли организованные немцы преодолеть не менее организованных шведов, которым сегодня, с турнирной точки зрения, достаточно и ничьи.

Скандинавов в решающем матче группового этапа ждут мексиканцы, которым для выхода в 1/8 устроит и ничья со Швецией. Немцы же сыграют с Южной Кореей, с нулем баллов в активе.

20.13 Команды активно разминаются перед игрой.

Германия:

Фото: matchtv.ru

Шведы:

Фото: matchtv.ru

20.00 Появились стартовые составы команд:

Германия: Нойер - защита Боатенг, Рюдигер, Киммих, Гектор - полузащита Дракслер, Мюллер, Кроос, Ройс, Руди - атака Вернер

Швеция: Ольстен, - защита Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, полузащитники - Экдаль, Ларрсон, Форсберг, Клаессон, атака - Тойовонен, Берг

Фото: fifa.com/worldcup

19.48 Накануне матча стадион "Фишт" поливало дождем, но теперь он закончился - можно спокойно, на мокрых сидениях, наслаждаться футболом Германия - Швеция.

19.46 Болельщики уже подходят к стадиону. У шведов свой талисман: шляпа с лосиными рогами. Они надеются на 1:1.

16.40 У фанатов сборной Германии богатая фантазия. Один из них установил на своем велосипеде флаг Германии, выполненный из трусов и лифчиков. Ну что ж, каждый поддерживает команду как может.

Видео: РИА Новости

16.30 Легендарный форвард сборной Швеции, а ныне игрок "Лос Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, не попал в заявку команды. Но прилетел на Мундиаль, и выложил в своем Instagram видео как он поддерживает свою команду.

Танец Златана Воина, фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic

16.20 Однако сборная Мексики не сполна насладилась своей победой на Мундиале. ФИФА оштрафовала Федерацию футбола на $10 000 долларов за то, что фаны "ацтеков" распевали гомофобные кричалки, когда мяч оказывался у вратаря сборной ФРГ Нойера.

16.15 Коуч немцев проявил свой "львиный" характер и доказал, что умеет держать удар. Йоахим Лев заявил, что не будет никаких кардинальных перемен в подготовке сборной ФРГ к матчу со шведами.

16.10 После сенсационного поражения от "ацтеков" на чемпионов мира и их главного тренера Йохаима Лева обрушился целый водопад критики в немецкой прессе. Что легко объяснить, подобное произошло со сборной ФРГ впервые за 36 лет.

Вот что написал по итогам матча, спортивный обозреватель Frankfurter Allgemeien Zeitung Михаэль Хорени: "После первого выступления мало хорошего можно сказать о вчерашних победителях".

Его поддержал и коллега из Bild Маттиас Брюгельман: "Кто-то видел где-нибудь наших чемпионов мира? На поле в Москве их точно не было".

16.00 Фавориты на этом чемпионате мира преподнясят сюрприз за сюрпризом. Аргентина, та уже вообще на пороге вылета, после разгромного поражения от хорватов. И ее "примеру" может последовать и бундестим, если сегодня не возьмет у "викингов" три очка.

Свой первый матч на Мундиале чемпионы мира сенсационно проиграли мексиканцам со счетом 0 - 1. А шведы взяли три очка в матче с Южной Кореей.

Положение Германии и Швеции в группе "F"

Фото: terrikon.com