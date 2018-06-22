В Украине на несколько часов пропал из эфира крупнейший информационный телеканал страны - 112. Сначала вещание просто исчезло - а потом стали показывать старые программы в записи.

Лишь после длительного перерыва канал снова заработал в прямом эфире.

Интересно, что произошло это после призыва депутата "Народного фронта" Сергея Высоцкого "уничтожить" телеканалы с "русскими корнями".

Поэтому 112 уже официально заявил о давлении и рассказал о его подробностях.

"Страна" разбиралась, что произошло на телеканале, которые в последнее время подвергся нападкам от властей.

Не всякий пожарный

Как сообщили "Стране" на телеканале, с утра к ним приходили с проверкой пожарные. А потом неожиданно отключился кабель, который питал здание, и одновременно вышел из строя дизель-генератор.

Также в пятницу с утра, как говорят на телеканале, от собственника здания, в котором 112 арендует помещение, поступило требование его покинуть. А за день до того началась ддос-атака.

На телеканале говорят, что не верят в такую цепь совпадений и связывают ЧП с политическим давлением.

Ранее телеканал обвинялся со стороны провластных сил в "антиукраинской пропаганде" из-за прозвучавших в эфире заявлений нардепа Мураева о Сенцове.

На 112 также напомнили слова нардепа от фракции "Народный фронт" Сергея Высоцкого, который на заседании комитета по свободе слова в среду 20 июня заявил о необходимости "уничтожить" телеканала с якобы "русскими корнями".

Странные вещи сегодня творятся и с каналом NewsOne, который недавно потребовали лишить лицензии - опять же за слова Мураева (собственник телеканала) о Сенцове. Прямой эфир канала в YouTube оказался заблокирован. Такое может быть при массовых жалобах на аккаунт, которые несложно организовать, объяснили "Стране" интернет-специалисты.

В любом случае - два телеканала оказались сегодня так или иначе недоступны. И это не единственное странное совпадение.

От блокировки сайтов до лишения лицензии

Вчера - за день до "блэкаута" 112 - нардепы от БПП и "Народного фронта" внесли в повестку дня Рады закон, позволяющий без суда блокировать любой сайт в стране.

Это вызвало серьезный резонанс в прессе и среди правозащитников. Изюма в ситуацию добавляют персоналиидепутатов, которые внесли законопроект: это Дмитрий Тымчук, Татьяна Черновол и Иван Винник. Последние двое считаются близкими к главе комитета по нацбезопасности Сергею Пашинскому.

Пашинский, в свою очередь, является фигурантом многих журналистских расследований по коррупции в украинской оборонке - да и других скандалов. Что интересно, именно Пашинский в прошлом году предлагал принять закон о клевете, который бы позволил привлекать журналистов к уголовной ответственности.

Таким образом у "команды Пашинского" серьезный бэкграунд попыток установить цензуру над СМИ. Ведь во многом благодаря прессе рейтинг "Народного фронта" колеблется в рамках 1%.

Но и это не последнее совпадение в странностях с украинскими телеканалами. За несколько часов до "блэкаута" 112 Независимая ассоциация телерадиовещателей (в телевизионных кругах считается дружественной организаций для руководства Нацсовета по телевидению и радиовещанию) потребовала лишить этот канал региональных частот.

Отметим, что если это произойдет, то телеканал лишится цифрового вещания. И останется только в кабельных сетях и в интернете, что может уменьшить охват аудитории.

Но есть еще один фактор по ситуации вокруг телеканалов.

Смена собственника

На днях СМИ написали, что оба телеканала - и 112, и NewsOne - купил украинский политик Виктор Медведчук.

Сам глава "Украинского выбора" это отрицает. Как и оба телеканала. Однако на 112 подтвердили, что собственника поменяли. Но не на Медведчука.

"Телеканал действительно продан — мне надоело сражаться с ветряными мельницами в лице Нацсовета: постоянные попытки цензурировать канал или закрыть, попирая основные свободы, в т. ч. свободу слова, вылились в мое желание передать актив иностранной компании, чтобы европейские и американские юристы смогли увидеть воочию беззаконие украинской власти", - сообщил основатель и бывший креативный продюсер телеканала Виктор Зубрицкий.

По его словам, он выбрал швейцарскую компанию, владельцем которой является гражданин Германии Эдуард Катц.

"Только неолигархическая структура собственности сможет гарантировать независимую и объективную информполитику. При этом в договорах никакого Медведчука нет, как не было ранее Захарченко, Арбузова и еще нескольких "владельцев" канала", - объяснил Зубрицкий.

Структура собственности NewsOne официально не изменилась - его владельцем по прежнему во всех реестрах указан нардеп Евгений Мураев.

Таким образом проблемы с вещанием на двух крупнейших информационных телеканалах начались на пике их критики со стороны власти и слухов о смене собственника.

"Тестируют блокировку ТВ без решений Нацсовета"

Об этих совпадениях пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва в Facebook:

"Вчера мы говорили об идее нардепов БПП и Народного фронта блокировать сайты без суда. А сегодня, видимо, решили протестировать способ блокировать телеканалы без каких-либо решений Нацсовета по лицензиям и прочих ненужных формальностей.

Ведь можно сделать совсем все просто. И бац - крупнейший новостной телеканал исчез из эфира.

Цепь событий такая:

- в среду на заседании комитета по свободе слова нардеп от Нарфронта Сергей Высоцкий заявил о необходимости уничтожения телеканалов с "русскими корнями",



- в четверг началась ддос-атака на сеть телеканала,



- в пятницу с утра позвонили собственники здания, которое арендует телеканал, и предложили тому освободить помещение,



- утром же в пятницу пришли пожарные с проверкой, долго ходили по зданию, осматривали дизель-генератор,



- ближе к полудню неожиданно был обесточен кабель, который питал здание, и, одновременно вышел из строя дизель-генератор,



- телеканал исчез из эфира. Через полчаса специалисты сумели наладить техническое вещание (программы пустили в записи), прямого эфира нет до сих пор (на данный момент канал восстановил вещание - ред.)".

Источники "Страны" в телевизионных кругах, близкие к Нацсовету по телевидению и радиовещанию, считают, что это только начало давления на "неблагонадежные", с точки зрения Банковой, телеканалы. "Шансы на то, что Нацсовет не продлит действия цифровых лицензий для 112 и канал останется только в кабеле достаточно высоки. Затем начнется давление на кабельных операторов, чтоб они отключали телеканала. В общем наступление будет идти тотальное под предлогом борьбы с "агентами Кремля в эфире". Тоже самое касается и телеканала NewsOne. По нему также прорабатывается вопрос лишения лицензии. Известно также намерение не продлить цифровую лицензию "Интеру" и "1+1". Но не факт, что эти намерения власти будут выполнены, так как сопротивление идет очень сильное. А чем ближе к выборам, тем ресурс АП слабее. Но, как показала ситуация со 112, всегда есть возможность просто отрубить свет или заблокировать трансляцию сигнала. Если у власти не получится "положить" каналы через отзыв лицензий, они могут пойти и таким путем".