В российском Санкт-Петербурге открылся первый бар для грустных, где печаль и плохое настроению поощряют коктейлями "Маяковский" в пистолете и "Джоплин" в шприце. При этом, если гость пустит слезу, то напиток ему оплатит заведение. Об этом пишет Собака.ru.

Камерный бар для грустных размещается на улице Рубинштейна, а его фасад украшает вывеска с надписью "Угрюмочная". Владельцы заведения претендуют на то, что оно стало первым в мире, где поощряется плохое настроение, печаль и слезы.

"Алкоголь провоцирует душевные беседы, а в Петербурге достаточно сложно найти место, которое бы подходило под такую обстановку. Либо это клуб, либо шумный бар, если приличный, то чаще всего забит. Название для такой концепции витало давно, оно появилось еще задолго до реализации проекта: 5 лет назад мой друг Иван Чемлев пошутил, что если у него будут деньги, то он откроет бар "Угрюмочная". Время прошло - бар открылся. Сейчас в меню есть коктейль имени Ивана, как дань автору названия заведения", - рассказывает совладелец бара Георгий Фарбесс.

Фото: sobaka.ru

Посетителей вгоняют в грустную атмосферу прямо со входа в бар: приветствуют поминальным шотом с куском черного хлеба и солью, чтобы гости оставили праздное настроение за порогом "Угрюмочной". Этому способствует и интерьер - темные стены, неяркое, отдающее желтизной освещение - сплошное угнетение, одним словом.

На потолке красуются десятки подвешенных рюмок, а на стене висит плакательная жилетка. Также установлен стационарный телефон поддержки, где в голосовом меню можно выбрать имеющуюся проблему, например, конфликт с начальством, и получить совет по ее решению.

Бармены в заведении проходили психологические консультации, как вести себя с гостями разной степени депрессии и опьянения. Кроме того у каждого работника "Угрюмочной" есть специальная инструкция, которая помогает ориентироваться, когда гостя необходимо утешить, а когда - дать возможность нагруститься вдоволь.

В меню - домашние настойки по 150 рублей или же сет шотов для двоих "Мортал комбат" с закусками вроде фисташек, огурцов и оливок, которые подают в черной пепельнице. Также разработано 8 оригинальных рецептов коктейлей, самые популярные из которых - "Профурсетка" с печеньем и йогуртом, "Черная кошка" с черной водкой, коктейль "Маяковский".



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