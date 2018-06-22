В Луганске так называемый "украинский народный трибунал" заочно "приговорил" президента Украины и еще семерых представителей украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Об этом сообщает ТАСС.

В числе "осужденных" также министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

По итогам продолжавшихся три месяца "судебных заседаний", на которых в качестве свидетелей выступали жители Донбасса, коллегия присяжных пришла к выводу, что обвиняемые "виновны" по 24 статьям Уголовного кодекса Украины, включая организацию геноцида, нарушение законов и обычаев войны, пособничество в совершении террористических актов, организацию совершения умышленного убийства и другие.

"На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, - зачитала приговор "судья УНТ" Елена Шишкина. - Срок наказания исчислять с момента задержания осужденных".

Напомним, что так называемый "Украинский народный трибунал" позиционирует себя как процесс, организованный "гражданами Украины" по статьям украинского уголовного кодекса против первых лиц Украины, которым выдвигаются различные обвинения. Наработанная база "обвинений" затем, по задумке организаторов, может быть использована новыми властями Украины для процессов над нынешними руководителями страны.

В Украине же "трибунал" считают фарсом и фейком, организованным Москвой и сепаратистами для дискредитации украинской власти и для отвлечения внимания жителей неподконтрольных территорий от социально-экономических проблем.