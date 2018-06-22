В Киеве ищут бомбу в ТРЦ Украина, посетителей эвакуировали
В пятницу, 22 июня, в Киеве неизвестный сообщил о минировании ТРЦ "Украина", что на площади Победы.
Сообщение о минировании поступило сегодня около полудня, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
"Сейчас на месте работают правоохранители и экстренные службы, которые проводят эвакуацию работников и посетителей торгового центра. В то же время кинологи взрывотехники проводят поиск возможных взрывоопасных предметов",- говорят правоохранители.
Напомним, волна ложных заминирований прокатилась по всей ЦУкраине. Особенно от действий телефонных террористов пострадали крупные областные центры - Харьков и Львов, где в течение нескольких дней происходило сразу по нескольку подобных инцидентов.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве сообщили о заминировании шести станций метро.
Также мы сообщали, что в Харькове в шестой раз "заминировали" пять бизнес-центров.