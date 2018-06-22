В соцети Facebook появились фото из студии телеканала 112 Украина, который оказался обесточен и исчез из эфира в пятницу, 22 июня, в середине дня.

Фотографию разместил политолог Кирилл Сазонов, который пожаловался, что пришел на эфир, а света - нет.

"Что акое невезет. Приехал на эфир на 112 канал и тут... им отключили свет в редакции. Ждем когда починят", - написал Сазонов.

Фото: facebook.com/kirilo.sazonov

Как сообщили "Стране" на телеканале, с утра к ним приходили с проверкой пожарные. А потом неожиданно отключился кабель, который питал здание, и одновременно вышел из строя дизель-генератор.

На телеканале говорят, что не верят в такую цепь совпадений и связывают ЧП с политическим давлением. Ранее телеканал обвинялся со стороны провластных сил в "антиукраинской пропаганде" из-за прозвучавших в эфире заявлений нардепа Мураева о Сенцове.

А нардеп от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий на заседании комитета по свободе слова в среду 20 июня заявил о необходимости "уничтожить" телеканала с якобы "русскими корнями". К которым он отнес и телеканал 112.

В течение получаса специалисты телеканала сумели наладить подачу сигнала в записи. Сейчас решают вопрос с доставкой источника автономного энергоснабжения, чтобы возобновить прямой эфир.

Как сообщалось, в Раду внесли законопроект 6688 о внесудебном блокировании интернет-сайтов, который СМИ и представители медиа-сообщества назвали прямой цензурой.

"Страна" проанализировала опасности законопроекта, а также разобралась зачем перед выборами власть хочет блокировать сайты без суда.