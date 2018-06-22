Сложности с обменом украинца Олега Сенцова, которого в России обвинили в терроризме, связаны с тем, что он осужден по очень тяжкой статье.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Вы понимаете, он осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он считается де-юре, и тут не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает. Вы знаете, что эта тема обменов затрагивалась вчера (в четверг — Прим. Ред.) в ходе телефонных разговоров президентов Путина и Порошенко, и собственно в русле вот этих обсуждений на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран", — заявил Песков, отвечая на вопрос, осложняется ли ситуация тем, что Сенцов не признает себя гражданином России.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудили тематику обмена удерживаемыми лицами и посещение омбудсменами содержащихся в заключении.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Москальковой.

Также Сенцов отказался от предложения ЕСПЧ прекратить голодовку.