На улице фанов сборной Бразилии, непримиримых соперников сборной Аргентины - настоящий праздник после разгромного поражения "альби селесте" в матче против Хорватии.

В сети появилось видео, как болельщики "пентакампеонов", которые направляются на матч своей команды против Коста-Рики, в метро Питера распевают издевательские песни в адрес Аргентины.

"Чао, Месси, Ди Мария, Маскерано, чао, чао! Аргентина плачет, а этот Кубок будем выигрывать мы", - поют бразильские фанаты.

Видео: Чемпионат

Напомним, что после разгрома от Хорватии сборная Аргентины взбунтовалась и потребовала срочной отставки тренера Хорхе Сампаоли.

Но сделать это практически невозможно. Если Ассоциация футбола Аргентины расторгнет досрочно контракт с Сампаоли, то ей прийдется выплатить тренеру - неудачнику гигантскую неустойку в размере $20 миллионов.

Соглашение Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитано до чемпионата мира 2022 года.