"Чао, Месси, чао, Маскерано". Фаны Бразилии распевают издевательские песни про сборную Аргентины. Видео
На улице фанов сборной Бразилии, непримиримых соперников сборной Аргентины - настоящий праздник после разгромного поражения "альби селесте" в матче против Хорватии.
В сети появилось видео, как болельщики "пентакампеонов", которые направляются на матч своей команды против Коста-Рики, в метро Питера распевают издевательские песни в адрес Аргентины.
"Чао, Месси, Ди Мария, Маскерано, чао, чао! Аргентина плачет, а этот Кубок будем выигрывать мы", - поют бразильские фанаты.
Видео: Чемпионат
Напомним, что после разгрома от Хорватии сборная Аргентины взбунтовалась и потребовала срочной отставки тренера Хорхе Сампаоли.
Но сделать это практически невозможно. Если Ассоциация футбола Аргентины расторгнет досрочно контракт с Сампаоли, то ей прийдется выплатить тренеру - неудачнику гигантскую неустойку в размере $20 миллионов.
Соглашение Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитано до чемпионата мира 2022 года.