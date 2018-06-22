Вооруженный 15-летний подросток, которого задержали в правительственном квартале в Киеве, якобы шел "стрелять депутатов". Об этом сообщает "Українська правда" со ссылкой источники в правоохранительных органах.

"Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Вроде нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", - сообщил собеседник изданию.

В правоохранительных органах сообщили изданию, что оружие, которое изъяли у подростка, является охотничьим. У отчима парня есть на него разрешение.

"При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова", – добавил источник.

В ближайшее время правоохранители проведут ряд экспертиз, в том числе и психиатрическую, если будут сомнения в психическом здоровье подростка.

Ранее "Страна" писала о том, что задержанный с карабином и в маске под Кабмином оказался 15-летним подростком.

Также мы сообщали, что Макрон отругал подростка за неуважительное обращение к президенту.