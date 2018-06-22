Прокуроры сообщили о подозрении главе администрации одного из районов Харькова в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в пятницу.

Дело открыто по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства. В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. В то же время в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет", - сообщает пресс-служба.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения главы администрации от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия.

В пресс-службе Харьковского горсовета эту информацию не комментируют.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о главе администрации Новобоварского района Харькова Татьяне Цибульник.

Напомним, 29 марта сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры провели обыски у чиновников администрации Новобаварского района Харьковского горсовета, являющихся фигурантами дела о хищении средств, которые предназначались для нужд районных учреждений образования (ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Обыски прошли у главы администрации Новобаварского района Харькова Татьяны Цибульник, ее заместителей и в управлении образования. При обыске у Цибульник были найдены георгиевская лента, удостоверение члена Партии регионов, а также шкатулки с украшениями.

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