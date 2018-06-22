В пятницу, 22 июня, Высший административный суд удовлетворил ходатайство адвоката лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили и назначил почерковедческую экспертизу.

Об этом сообщил адвокат лишенного гражданства экс-губернатора Одесской области Руслан Чернолуцкий.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины 22 июня рассмотрел иск Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко по поводу лишения украинского гражданства.

Адвокат Саакашвили настаивает, что на заявлении о получении гражданства Саакашвили, на основе которого его лишили гражданства, стоит фальшивая подпись.

Суд вытребовал ряд документов из ГМС, Администрации президента и Одесской ОГА, чтобы сравнить образцы подписей. При этом Руслан Чернолуцкий заявил, что вместо затребованных 15 документов, из ОГА предоставили только 1 документ, чего может быть недостаточно для экспертизы.

В июле 2017 года Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Экс-президент Грузии добивается отмены этого решения через суд.

В феврале 2018 года Саакашвили выслали в Польшу по процедуре реадмиссии. Ему запрещен въезд в Украину до 2021 года.

Как сообщала "Страна", Окружной суд Киева признал законной депортацию Саакашвили в Польшу.

Также суд признал законным приказ МВД о лишении Саакашвили гражданства Украины.