Суд удовлетворил ходатайство Саакашвили и назначил почерковедческую экспертизу в деле о лишении его гражданства
В пятницу, 22 июня, Высший административный суд удовлетворил ходатайство адвоката лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили и назначил почерковедческую экспертизу.
Об этом сообщил адвокат лишенного гражданства экс-губернатора Одесской области Руслан Чернолуцкий.
Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины 22 июня рассмотрел иск Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко по поводу лишения украинского гражданства.
Адвокат Саакашвили настаивает, что на заявлении о получении гражданства Саакашвили, на основе которого его лишили гражданства, стоит фальшивая подпись.
Суд вытребовал ряд документов из ГМС, Администрации президента и Одесской ОГА, чтобы сравнить образцы подписей. При этом Руслан Чернолуцкий заявил, что вместо затребованных 15 документов, из ОГА предоставили только 1 документ, чего может быть недостаточно для экспертизы.
В июле 2017 года Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Экс-президент Грузии добивается отмены этого решения через суд.
В феврале 2018 года Саакашвили выслали в Польшу по процедуре реадмиссии. Ему запрещен въезд в Украину до 2021 года.
Как сообщала "Страна", Окружной суд Киева признал законной депортацию Саакашвили в Польшу.
Также суд признал законным приказ МВД о лишении Саакашвили гражданства Украины.