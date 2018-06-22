Министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что до конца этого года дорога к родному селу Степана Бандеры будет полностью отремонтирована.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Я там последнюю латку поставил позавчера. В этом году обязательно сделаем", - сказал Владимир Омелян, добавив что ремонт дороги финансируется из областного бюджета.

Речь идет о дороге в село Старый Угрынив Ивано-Франковской области.

Дорогу ранее обещали открыть 14 октября 2017 года. В министерстве транспорта и инфраструктуры заявили, что "Укрзализныця" подвела с вагонами.

Напомним, что жители Прикапатья заблокировали дорогу на Буковель, требуя отремонтировать дороги.

Как сообщала "Страна", на счетах Киевской облгосадминистрации скопилось больше миллиарда гривен на ремонт дорог.