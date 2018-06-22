В Киеве коммунальщики почти на месяц ограничат движение по Южному мосту из-за ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

"С 11:00 25.06.2018 до 22:00 18.07.2018 в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Московского шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения", – говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на мосту Патона ограничат движение до конца лета.

Также на трассе Киев-Одесса ограничили движение транспорта. Как объехать.