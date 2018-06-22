В четверг, 21 июня, на чемпионате мира по футболу произошла очередная громкая сенсация. Сборная Аргентины с великим Месси в составе бездарно проиграла Хорватии со счетом 0 - 3.

Начало разгрому положила чудовищная ошибка вратаря аргентинцев Вилли Кабальеро. Он, в своей штрафной, выбил мяч прямо на ногу нападающему Анте Ребичу, которому не оставалось ничего другого как поразить ворота.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью иронично отозвался о слабой игре вратаря сборной Аргентины.

"Хорваты забили гол, реализовав первый же шанс. Поставьте в ворота меня или Кабальеро - разницы не будет. Я бы выручал так же, как он. Ни в одной опасной ситуации я бы не спас", - заявил Жозе Моуринью в эфире RT, передает Sports.

Кабальеро на протяжении трех лет выступал в Англии за "Манчестер Сити". Прошлый сезон голкипер провел в составе "Челси", где был запасным вратарем и на поле вышел лишь три раза за сезон.

Ранее "Страна" сообщала, что если тренера сборной Аргентины уволят на ЧМ-2018, то ему выплатят $20 миллионов неустойки.