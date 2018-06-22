На трассе Львов - Рава-Русская между селами Малехово и Грибовичи сегодня около 7:30 утра произошло серьезное ДТП. Как написал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, на мосту не разминулись Toyota и ВАЗ. Удар был настолько сильным, что обе машины развернуло и они перегородили дорогу.

Фото: facebook.com

"Свидетели сообщают, что водитель "девятки" вылетел на встречку. Все живы. Так как движение заблокировано, люди объезжают через Дубляны", - написал депутат.

В результате лобового столкновения пострадали три человека - они получили травмы разной степени тяжести , сообщают в пресс-службе Львовской Нацполиции и добавляют, что сейчас выясняют причины аварии.

Пользователи соцсетей пишут, что из-за ДТП на дороге образовались многокилометровые пробки в обе стороны. Из-за того что многие водители решили объехать место аварии через Дубляны, там тоже образовался серьезный затор. Некоторые водители пытаются найти альтернативные пути.

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