Во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Виктора Януковича его бывший охранник заявил, что экс-президент в день харьковского съезда 22 февраля 2014 года говорил по телефону с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.

Об этом сообщают "Факты".

"Позвонили с незнакомого номера. Человек представился, что он Ярош, я передал трубку президенту. Разговора я не слышал, но позже от сотрудников поступила информация, что люди, планировавшие захватить резиденцию, остановились и вернулись к месту, откуда они вышли", - рассказал Сергей Бернацкий, который вместе с экс-президентом бежал в Россию.

По словам свидетеля защиты в Харьков приехали активисты Майдана, которые хотели убить Януковича. Якобы бывший руководитель штаба охраны экс-президента Виктор Павленко сказал, что к моменту его прибытия во Дворец спорта, в зале находились около 200 человек, которые зашли без допуска.

"Кто эти люди, сказать никто не мог. Он сказал, что среди этих людей есть группа, задача которой ликвидировать президента во время съезда. Вторая подобная группа, сказал Павленко, была на улице. То есть, если не сработает основная, то должна была сработать вторая — резервная. С применением огнестрельного оружия, бутылок с зажигательной смесью. Самое уязвимое место - при посадке в автомобиль", - сообщил Бернацкий.

Напомним, что Сергей Бернацкий также заявил в суде, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко с "Альфой" и "иностранными боевиками" для пленения или ликвидации Януковича.

Как сообщала "Страна", Оболонский районный суд не допускает новых свидетелей к процессу по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, так как опасается получить новые данные, которые повлияют на процесс. Об этом заявил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк.