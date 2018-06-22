Президент США Дональд Трамп прокомментировал надпись на куртке его жены Мелании, в которой она посетила центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов.

"Надпись "Меня это вообще не трогает. А вас?" на куртке Мелании касается фейковых СМИ. Мелания уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" - написал президент в своем Twitter.

Фото: twitter.com

Накануне первая леди побывала в Техасе, где посетила центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов. На фото видно, как она поднимается по трапу самолета в зеленой куртке-штормовке, на спине которой белыми буквами написано: I really don't care. Do U? ("Меня это вообще не трогает. А вас?"). Куртка продается в магазинах Zara за 39 долларов. В Техасе Мелания Трамп переоделась в плащ молочного цвета, но, вернувшись в Вашингтон, снова надела штормовку, несмотря на жаркую погоду.

Фото: forbes.com

Некоторые СМИ предположили, что первую леди не интересуют мигранты, другие давали иные толкования. Представитель Мелании Трамп Стефани Гришэм заявила, что в куртке "нет никакого скрытого смысла". "Это просто куртка", — сказала она. Компания Zara не прокомментировала ситуацию.

Ранее "Страна" сообщала, что Мелания Трамп пожаловалась спецслужбам, что актер Питер Фонда угрожает ее сыну.

Также роскошное платье Мелании Трамп произвело фурор на встрече президента США с королем Испании.