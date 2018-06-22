Аргентинские фаны ногами избили хорватского болельщика на ЧМ-2018. Видео
Фанаты сборной Аргентины избили болельщика команды Хорватии во время матча чемпионата мира против сборной Хорватии, который "альби селесте" бездарно проиграла с разгромным счетом.
На видеозаписи, выложенной в Youtube, группа южноамериканцев избивают хорватского болельщика в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде.
Видео: youtube.com
Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0.
После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1), но у островитян есть матч в запасе. Четвертую строчку занимает сборная Нигерии (0).
Ранее "Страна" сообщала, что после разгрома от Хорватии сборная Аргентины взбунтовалась и требует срочной отставки тренера.
Также мы рассказывали, что Месси после матча отказался говорить с прессой.