Фанаты сборной Аргентины избили болельщика команды Хорватии во время матча чемпионата мира против сборной Хорватии, который "альби селесте" бездарно проиграла с разгромным счетом.

На видеозаписи, выложенной в Youtube, группа южноамериканцев избивают хорватского болельщика в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде.

Видео: youtube.com

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0.

После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1), но у островитян есть матч в запасе. Четвертую строчку занимает сборная Нигерии (0).

Ранее "Страна" сообщала, что после разгрома от Хорватии сборная Аргентины взбунтовалась и требует срочной отставки тренера.

Также мы рассказывали, что Месси после матча отказался говорить с прессой.