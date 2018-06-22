По состоянию на 1 июня долг киевских потребителей за электроэнергию перед ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" составил почти 1 млрд грн.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

"Долг столичных потребителей за электроэнергию перед АО "ДТЭК Киевские электросети" на 1 июня 2018 составляет 932 млн грн. Среди крупнейших должников - коммунальные предприятия жизнеобеспечения и жители города", - говорится в сообщении.

Коммунальные предприятия должны за электроэнергию 395 млн грн, больше всего (около 230 млн грн) - ПАТ АК "Киевводоканал".

Долг населения достиг 420 млн грн.

В мае 340 тыс. киевлян вовремя не рассчитались за потребленную электроэнергию. Больше всего за электроэнергию задолжали жители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов - 59,3 млн грн, 51,1 млн грн и 50,1 млн грн соответственно.

Напомним, что ранее "Киевтеплоэнерго" опубликовало новые тарифы на тепло и горячую воду.

Как сообщала "Страна", по прогнозу Министерства экономического развития и торговли к 2021 году жилищно-коммунальные тарифы в Украине на разные виды услуг будут дорожать каждый год от 10 на 22%.