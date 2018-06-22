Бывший охранник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Сергей Бернацкий заявил в суде, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко с "Альфой" и "иностранными боевиками" для пленения или ликвидации Януковича.

Такое заявление он сделал сегодня, 22 июня, во время допроса посредством видеоконференции из России в Оболонском суде Киева.

"В Крыму была информация - то, что я слышал от Кобзаря (экс-руководитель службы безопасности президента - Прим. Ред.), что в Крым прибыли Аваков, Наливайченко. С ними были бойцы подразделения "Альфа", также прибыл самолет с боевиками, среди которых были англоязычные, то есть, иностранцы были, с целью захвата президента, его пленения или физического устранения", - сказал Бернацкий.

По его словам, в декабре 2013 - феврале 2014 года к охране постоянно поступала информация об угрозах жизни Януковича.

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