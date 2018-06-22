Глава Верховного Суда Валентина Данишевская заявила, что реорганизация районных судов в Украине завершится до сентября.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По ее словам, Государственная судебная администрация уже назначила руководителей аппаратов новых судов, которые будут заниматься вопросами реорганизации этим летом.

"Мы собирались с председателями апелляционных судов для того, чтобы ориентировать их на более короткий путь. Они получат методическую помощь, будет "дорожная карта", как все быстро и профессионально сделать... Одни закроются, другие откроются. Паузы быть не должно", - пояснила глава Верхвоного Суда.

Она добавила, что остаются вопросы с квалификационным оцениванием судей, поскольку Высшая квалификационная комиссия работает с большой нагрузкой.

В декабре 2017 года президент постановил ликвидировать все районные суды и создать вместо них окружные.

Напомним, что у Порошенко надеются создать Антикоррупционный суд к началу 2019 года.

Как сообщала "Страна", общественный совет добропорядочности объявил, что больше не участвует в отборе судей.