В четверг, 21 июня на железнодорожном переезде в Харьковской области столкнулись электропоезд и мотоцикл, два человека погибли.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Авария произошла около 18:30 на железнодорожном перегоне "18-й километр" возле села Кругляковка Купянского района.

"На железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Светогорск-Купянск-Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява". В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Информацию о ДТП внесли в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Киев - Харьков Mercedes на скорости врезался в автобус.

Также в Харькове микроавтобус насмерть сбил 7-летнюю школьницу.