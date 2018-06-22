Кабинет Министров Украины в период с 2005 по 2013 годы взял взаймы 50 млрд долларов. 5 млрд из этой суммы надо вернуть в этом году. Об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте напомнил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"Я хочу также сказать, что с 2005 по 2013 годы правительства Украины позаимствовали 50 млрд долларов. Из них в этом году надо отдать 5 млрд долларов, а в следующие годы 35 млрд долларов. Нам нужно заимствовать ресурсы, перекредитоваться. Моя цель - рассчитаться со всеми долгами", - сказал Гройсман.

В то же время он заверил, что в своей работе руководствуется исключительно интересами государства и его граждан, и этот принцип закладывается как в вопросах дальнейших реформ, так и в вопросах сотрудничества с партнерами, в том числе международными финансовыми организациями.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня на повестке дня сотрудничества с партнерами есть несколько вопросов, в том числе вопросы установления справедливой цены на газ в Украине.

По словам Гройсмана, простого решения по этому вопросу нет, и есть две плоскости, на которые надо обращать внимание. Речь идет о социальных возможностях населения и развитии собственной добычи, что позволит превратиться из страны-импортера топлива в страну-экспортера.

"И цены на газ сможем устанавливать сами, когда превратимся из импортера в экспортера. Мы идем к тому, чтобы стать экспортером, а значит, снизить на 20-30% цены на газ", - сказал Гройсман.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман опасается, что против него готовят провокации люди Авакова.

Также мы сообщали, что у Гройсмана приставили полицейских к таможенникам для борьбы с контрабандой.