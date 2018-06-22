В Обуховском районе Киевской области Volkswagen с семьей влетел в дерево, отец семейства погиб, двое детей в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Трагедия произошла под селом Копачево.

"30-летняя женщина - водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" не справилась с управлением, в результате автомобиль пересек встречную полосу движения и столкнулся с деревом. Двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 ( Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в результате чего погиб человек) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com

В полиции отметили, что сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что ночью, на Столичном шоссе под Киевом, Volkswagen влетел в дерево на полном ходу. Водитель погиб на месте.

Также на выезде из Киева маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик и перевернула его.