Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крупнейшие сети АЗС на 41 млн грн за нарушение законодательства об экономической конкуренции при синхронном повышении цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

По мнению специалистов Антимонопольного комитета, анализ ситуации на рынке опроверг наличие объективных причин для повышения цен на сжиженный газ за указанный период.

В итоге 16 компаний были оштрафованы на общую сумму 41 млн грн.

ООО "ВОГ Ритейл" оштрафовали на 4,18 млн грн, ООО "Нефтетрейд Ресурс" - 5,44 млн грн, ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" - 3,2 млн грн, ЧП "ОККО-Контракт" - 14,15 тыс грн, ООО "ОККО-Ритейл" - 2,88 млн грн, ООО "ОККО-Восток" - 315,59 тыс грн, ООО "Авантаж 7" - 3,27 млн грн и ООО "Факторинг Групп" - 4,55 млн грн.

На ЧП "Компания "Надежда" был наложен штраф в размере 20,87 тыс грн, на ООО "Евростандарт-Автогаз" -3,45 тыс грн, ООО "Л.В." - 21,49 тыс грн, ООО "Газ постачання" - 8,07 млн грн, ООО "Монтажналадка" - 1,07 млн грн, ООО "Надежда Ритейл" - 2,71 млн грн, ООО "Надежда-Закарпатье" - 70,24 тыс грн, ООО "Импорт Транс Сервис" - 5,17 млн грн.

Цены на сжиженный газ в августе 2017 года поставили рекорд. За месяц они поднялись в полтора раза на заправках, а оптовые цены выросли вдвое.

Напомним, что ранее на украинских АЗС резко выросли цены на бензин.

Как сообщала "Страна", Антимонопольный комитет подозревает сговор на рынке курятины.