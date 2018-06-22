Во Львовской области за одни сутки сразу 4 человека попали в больницы из-за змеиных атак.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.



Среди пострадавших - 39, 24 и 71-летние женщины, а также 15-летняя девочка. Все они попали в реанимацию Сколевской районной больницы за сутки.



Одну из них змея укусила в левую кисть, двух пострадавших - в правую голень, а подростка - в левую стопу. Их состояние оценивается как средней тяжести.



Трое их них - жительницы Сколевского района, еще одна - из Закарпатской области.



Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом чудом спасли 11-летнего ребенка, которого укусила ядовитая змея.

Также смертельно ядовитая змея спряталась в детской коробке для завтраков.