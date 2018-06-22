В "Укрзализныце" заявили, что замена действующих эскалаторов на центральном железнодорожном вокзале Киева переносится на неопределенный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"По мнению специалистов "Укрзализныци", Крюковский вагоностроительный завод, лоббируя свои интересы и требуя поднятия цены, заблокировал тендер на изготовление и установку двух эскалаторов для Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.

Железнодорожная компания заявила, что уже готовит обжалование этого решения в АМКУ.

Напомним, что замена действующих эскалаторов на центральном железнодорожном вокзале Киева обойдется в 13 млн гривен.

Как сообщала "Страна" ,ранее в "Укрзализныце" запланировали до конца 2018 года установить новые эскалаторы в вестибюле Центральн, о железнодорожного вокзала Киева.