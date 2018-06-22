Экс-супруга депутата Антона Геращенко ("Народный фронт") Виктория Грецкая-Миргородская, которая на днях дала показания против мужа по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, заявила, что Геращенко способен воевать с женщинами.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"В феврале 2014 года Антон Геращенко мне сказал: "Не бойся, Геннадий Кернес с женщинами не воюет"... Про Геращенко, я не могу так сказать... Но я не боюсь - правда на моей стороне!", - заявила она.

Также в еще одном сообщении она пишет, что "...если что-то случится со мной или моими близкими - это произойдет по заказу Антон Геращенко!".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Кернес обвинил в организации беспорядков в Харькове главу областного СБУ.

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