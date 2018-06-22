Борис Гребенщиков, который ранее перенес на лето концерты из-за болезни, сегодня, 22 июня, выступит в Киеве на Пейзажной аллее.

Об этом сообщает "112 Украина".

Информацию о том, что лидер рок-группы "Аквариум" даст уличный концерт в Киеве подтвердили организаторы киевских гастролей.

Мини-выступление состоится на улице около полудня, напротив фундамента Десятиннойцеркви.

Также Борис Гребенщиков и музыканты группы "Аквариум" сегодня вечером выступят в киевском клубе Caribbean Club с новым альбомом "Время N".

Фото: google.com.ua

Напомним, что в Питере полицейский не узнал Гребенщикова на его же уличном концерте.

Как сообщала "Страна", Борис Гребенщиков ранее заявил о готовности выступать в Крыму и на Донбассе.