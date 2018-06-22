Компания Facebook выпустила первый номер собственного печатного журнала, который получил название Grow (Расти - Прим. Ред.).

Об этом сообщает FIPP.

Основная тема журнала - бизнес, он будет выходить 4 раза в год - каждый квартал.

Сейчас Grow доступен только в Лондоне и то не всем желающим. К примеру, полистать свежий номер журнала могут посетители "элитных" залов ожидания в международном аэропорту "Хитроу". Однако издание можно прочитать в электронном варианте.

Стоит отметить, что первую обложку нового журнала украсило фото Оскара Олссона - креативного директора бренда одежды Nylon.

Фото: twitter.com/JuanSenor

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook поможет пользователям "открывать" глаза на неудачных фото.

Также движения курсора по монитору. В Facebook рассказали, какие данные собирают о пользователях.