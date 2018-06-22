Перепись населения в США показала, что количество белокожих американцев нелатиноамериканського происхождения сократилось впервые в истории США. Данные касаются 2015-2016 годов.

Об этом пишет The Hill, ссылаясь на данные Государственной службы переписи населения США.

По статистике белокожее население быстро стареет, американцы откладывают решение о создании семьи. При этом приток иммигрантов из европейских стран сокращается, а общины меньшинств растут.

Средний возраст белокожего американца - 43,5 лет. Средний возраст американца латиноамериканского происхождения - 29,3 лет.

За период между 2016 и 2017 годом общее количество белых американцев нелатиноамериканского происхождения сократилось примерно на 0,02% до 197,8 млн человек.

Доля американцев латиноамериканского происхождения составила 58,9 млн - она увеличилась на 2,1% с предыдущего года.

Количество афроамериканцев выросло на 1,2% до 47,4 млн. Американцев азиатского происхождения стало больше на 3,1% - 22,2 миллиона.

Средний возраст жителя США вырос до 38 лет.

Напомним, что США опередили Германию по числу мигрантов, которые просят убежища.

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