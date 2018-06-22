Футбольная федерация Египта заявила, что собирается подать жалобу на действия арбитра Энрике Касереса, который судил матч против россиян на ЧМ-2018.

Об этом сообщает "Сноб" со ссылкой на FilGoal.

"Рефери не посмотрел видеозапись момента, когда Марван Мухсен упал в штрафной. Там должен был быть назначен пенальти. В дополнение к этому, было нарушение в моменте с автоголом Ахмеда Фатхи", - сказал глава Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида.

Напомним, что 19 июня, в Санкт-Петербурге состоялся матч второго тура ЧМ-018 в группе "А" между Россией и Египтом. Он завершился победой России 3 - 1. Матч принес россиянам первое место в группе и обеспечил досрочный выход в плей-офф.

Как сообщала "Страна", ранее болельщики сборной Египта постриглись налысо после поражения от Уругвая 15 июня.