В Швейцарии пришлось эвакуировать 400 фанов Джеймса Бонда из-за неисправного фуникулера
Вертолеты эвакуировали около 400 человек с швейцарской горы Шилтхорн из-за неисправности фуникулера.
Об этом сообщает Reuters.
Из-за аварии около 400 человек оказались заблокированными на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря.
Фуникулер вел на гору, на вершине которой расположен ресторан, который вращается. Ресторан Piz Gloria, который появлялся в фильме бондианы "На секретной службе Ее Величества", является местной достопримечательностью.
Для эвакуации людей были использованы четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.
В результате инцидента никто не пострадал.
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