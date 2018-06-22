Вертолеты эвакуировали около 400 человек с швейцарской горы Шилтхорн из-за неисправности фуникулера.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за аварии около 400 человек оказались заблокированными на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря.

Фуникулер вел на гору, на вершине которой расположен ресторан, который вращается. Ресторан Piz Gloria, который появлялся в фильме бондианы "На секретной службе Ее Величества", является местной достопримечательностью.

Для эвакуации людей были использованы четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.

В результате инцидента никто не пострадал.

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