Ответные меры Евросоюза против введения США пошлин на европейскую сталь и алюминий вступили в силу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"Ответные торговые меры против США вступают в силу в 00:00 часов по центральноевропейскому времени (01:00 по Киеву) 22 июня", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, Еврокомиссия пришла к соглашению по ответным мерам на введение США пошлин на европейскую сталь и алюминий.

Уточняется, что ответные меры затронут американские товары стоимостью в $2,8 млрд.

ЕС ввел пошлины в 25% на американский рис, апельсиновый сок, арахисовое масло, виски, сигареты и различную одежду.

Ранее "Страна" писала о том, что Турция вводит заградительные пошлины на товары из США.

Также мы сообщали, что мексиканские пошлины могут обойтись США примерно в $3 миллиарда.