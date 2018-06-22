За пять месяцев 2018 года в Украине выявлены 4 194 нелегальных мигранта.

Об этом сообщили в государственной миграционной службе в ответ на запрос "Укринформа".

За весь прошлый год в Украине выявили 9 678 человек, попавших в страну нелегально. В 2016 году - 6 390 человек, в 2015 году - 5 111 человек, в 2014 году - 3 518 человек.

С начала 2018 года 305 человек обратились в ГМС с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите. За этот же период такой статус получили 23 человека.

В 2017 году признания беженцем или дополнительной защиты попросил 771 человек, получили такой статус - 95.

В 2016 году - 656 обратились, 71 лицо получило статус. В 2015 году - за статусом обратились 1 433 человека, получили его 167 человек. В 2014 году - 1 173 обращались, 327 получили.

Чаще всего с просьбами о признании беженцами или лицом, которое нуждается в дополнительной защите в ГМС обращаются граждане следующих стран: Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Вьетнам, Армения, Гвинея, Грузия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Конго, Ливия, Нигерия, Пакистан, Палестина, Россия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка.

Напомним, что ранее миграционная служба объявила миллионный тендер по выдворению 116 нелегалов из Украины.

Как сообщала "Страна", СБУ заявила о раскрытии группы, которая обеспечила документами более 500 нелегалов.