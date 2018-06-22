В пятницу, 22 июня, на территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины со ссылкой на данные синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 22 июня в южной, восточной части страны, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что, по прогнозу Укргидрометцентра, 22 июня воздух днем прогреется до +30...+34. При этом на западе, севере и в центре возможны грозы с усилением ветра.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 18 по 25 июня. По его данным, на выходных в Киеве температура снизится до +20...+22 днем.