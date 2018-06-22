После кошмарного поражения от сборной Хорватии во втором матче в группе "D" со счетом 0 - 3 в стане "альби селесте" "взорвалась бомба". Аргентинские футболисты требуют назначить нового тренера на решающий матч со сборной Нигерии.

Об этом сообщил телеканал Todo Noticias со ссылкой на источник в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). По сообщению источника, "игроки сборной взбунтовались" после поражения от хорватов.

"Футболисты не хотят, чтобы главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли руководил ими на последнем матче группового этапа с Нигерией", - заявил источник.

По его данным, футболисты просят, чтобы на следующем матче тренером был помощник Сампаоли.

После матча с Хорватией Сампаоли принес извинения болельщикам за поражение и заявил, что тренерский штаб сборной намерен детально проанализировать прошедший матч и подготовиться к следующей игре.

Хорваты с шестью очками досрочно вышли в плей-офф. Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в группе "D", проведут матч в пятницу, 22 июня, в Волгограде.

Аргентина сохраняет призрачные шансы на выход в плей-офф, и многое будет зависеть от матча Исландия - Нигерия. Лучший расклад для латиноамериканцев - это ничья или победа Нигерии. А потом все решиться в третьем туре.

Напомним, что мы рассказывали о том, что сборная Хорватии разгромила беспомощную Аргентину и вышла на первое место в группе.

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