Верховная Рада сегодня, 22 июня продолжит рассмотрение поправок к законопроекту об алиментах.

Об этом говорится в повестке дня сессии, опубликованной на сайте парламента.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству с 10:00.

После этого народные депутаты продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" с 55-й поправки. Всего за время подготовки проекта ко второму чтению их поступило 138.

Ранее "Страна" сообщала, что Раде предлагают начать сажать должников - алиментщиков.

Таже Верховный суд Украины решил, что и безработный отец должен платить алименты.