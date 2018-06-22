77 лет назад началась Великая отечественная война - армия Гитлера вторглась на территорию СССР и в том числе - Украины, которая находилась в его составе.

В этот день бомбили Киев. Однако сегодня с самого утра, выражаясь на интернет-сленге, "бомбит" у представителей власти в самом Киеве. Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович уже успел назвать 22 июня "опасным атавизмом совка".

В то же время день этот в Украине отмечается официально - пока что. Ведь невозможно отрицать, что боевые действия на территории УССР начались именно 22 июня - как бы ни относиться к советской трактовке этой даты.

Для миллионов же украинцев 22 июня - это почти что личная трагедия: почти в каждой семье свежа память о тех, кто ушел тогда на войну, с которой многие не вернулись.

Практически ренессанс памяти о ВОВ произошел в этом году 9 мая: на улицы Киева и других городов, несмотря на противодействие националистов, вышли сотни тысяч человек.

22 июня - это, конечно, не День Победы. Но по соцсетям хорошо заметно, что для большинства украинцев - это важная дата.

Официальная позиция по 22 июня

Верховная Рада определила, что в 10 утра каждый год Украина вспоминает жертв этой войны минутой молчания.

Отписался по поводу этой даты и Петр Порошенко. Он повернул тему на Донбасс и фактически поставил знак равенства между той войной и нынешним конфликтом, который официально в Украине войной не называется.

"В День памяти и скорби все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы. Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине.

Убежден, мы победим врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле. Ведь это - наш священный долг перед жертвами Второй мировой и Героями сегодняшнего дня", - написал президент.

Впрочем, официальный идеолог власти Владимир Вятрович считает, что и такое чествование памяти - это слишком.

"Празднование 22 июня на государственном уровне - атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф - инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные празднованию 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны", - написал Вятрович сегодня в Facebook.

Позиция Вятровича в целом отражает суть новой украинской идеологической политики - хотя столько откровенно говорить вслух такие вещи решается не каждый политик даже из провластного лагеря.

Ведь заявление, что треть войны СССР и Германия воевали по одну сторону баррикад, не признано ни в одной стране - участнице антигитлеровской коалиции. Да и противоречит историческим фактам.

Так, Союз и Германия три года - с 36 по 39-й воевали между собой в Испании. При этом Лондон и Париж держались в стороне, не мешая Гитлеру установить контроль над столь крупным европейским государством. Имея при этом превосходящие Германию вооруженные силы.

Одновременно СССР вел войну с будущим союзником Германии - Японией - на озере Хасан и реке Халхин-Гол.

Что же до раздела Польши по пакту Молотова-Риббентропа, то договоренности по разделу тех или иных территорий не говорят о "войне по одну сторону баррикад".

Достаточно вспомнить Мюнхенский договор (еще называемый "сговором"), по которому Англия и Франция вынудили чешского президента Бенеша признать немецкую оккупацию Чехословакии и не сопротивляться ей. Имея, повторимся, тогда еще неоспоримое военное преимущество над относительно слабыми вооруженными силами Германии. Которые, после оккупации Чехии получили огромный военно-промышленный бонус, захватив чешские заводы "Шкода".

Так же спокойно европейские гранды и США взирали на аншлюс Австрии, продолжая торговать с гитлеровской Германией.

СССР же по пакту Молотова-Риббентропа, как бы к нему не относиться, объективно сделал то, что потом сыграло на руку будущей независимой Украине - включил в ее состав западные области, в 20-х годах ХХ века отторгнутые Польшей. Без чего в украинской политике, кстати, не появился бы и сам Вятрович, родившийся во Львове.

Что же касается торговых договоров, которые действовали у СССР с Германией вплоть до самой войны - так ведь и Украина торгует с Россией, находясь в состоянии практически военного конфликта.

При этом ни у кого не повернется язык считать наши две страны "союзниками".

Но самое интересное в заявлениях Вятровича о "союзничестве" Советского Союза и Германии - это ситуация с украинским националистическим движением. Многие его участники прямо воевали в составе нацистских войск, вместе с ними войдя в июне 1941 года на территорию Украины - например, Роман Шухевич. Но их глава Института нацпамяти пособниками Гитлера, естественно, не считает.

"Один из самых страшных дней в истории"

Есть люди, которые согласны с трактовкой Вятровича и предпочитают в этот день больше жалеть поляков - ведь они первые пострадали от ударов Гитлера. Правда, эта дата уже отмечается 1 сентября - но ничего:

"Моя лента сегодня с утра вся в напоминаниях о наступлении 22 июня 1941 года... С интересом наблюдаю как проявляются люди с отсутсвием критического мышления...

Да, это безусловно трагичная дата для нас всех ибо Вторая мировая война коснулась каждой семьи, но пора уже начинать переосмысливать глобально эти события.

Вот, например, начало одного поста...

Алексей Собко в группе Храм св.Иоанна Златоуста "Золотые ключи":

"22 июня 1941 г. Германия без объявления войны начала наступление на территории Советского Союза. Украинцам суждено было первым познать все ужасы гитлеровского нашествия"

Кто-нибудь, объясните отцу Алексею, что первыми были поляки в 1939 году", - пишет юрист и волонтер из Днепра Юлия Сегеда.

Украинский поэт Борис Херсонский придерживается примерно той же позиции, считая "бандитами" и немцев, и Советский Союз. Он даже сегодня написал стихотворение на этот счет:

"Начало войны. Откровенно вам говоря,

война началась с раздела Польши, первого сентября.

Польше не привыкать. Это был не первый раздел.

Не все ли равно, какой насильник Польшу раздел?

Война началась с объятий. Молотов-Риббентроп

в стакан отравленной газировки добавляли сироп,

соревновались в коварстве - кто кого победит.

Не все ли равно: и тот - бандит, и этот бандит.

Но бандиты столкнулись лбами. И нам "наш" бандит милей.

Он называл нас братьями, забравшись на мавзолей,

он раздавал награды над разоренной страной

и стояли стреляли заградотряды у защитников за спиной.

Деды-отцы воевали. Жестокими были бои.

Не все ли равно, кто нас убивал - чужие или свои?

Щадить было некого. Ивану дана голова.

Отступать было некуда. За нами была Москва.

С ее воронами страшными, клевавшими трупы стрельцов,

с ее кремлевскими башнями, с доносами подлецов,

с ее расстрельными ямами, с воронками НКВД,

но эту курву- Москву нельзя оставить в беде.

Скачет конь восьминогий Вотана - в ноздрях - огонь.

Вытоптал пол-страны этот ужасный конь.

Засеяли землю телами непогребенных солдат.

Зеки из лагерей просились на фронт, в штрафбат.

Наци стреляли евреев, загоняя их в смертный ров.

В печах крематориев люди горели заместо дров.

На советского палача навалился немецкий вор,

вероломно нарушив воровской договор".

В то же время, большинство в этот день не проклинают воевавшую против Гитлера армию, а отдают ей дань уважения. Так, активисты, ранее взявшие под охрану Вечный огонь в Киеве, заявили о создании организации по защите памятников ВОВ.

"Коллеги, завтра 22 июня-День начала Великой Отечественной войны, День нашей памяти. Мы, Граждане, которые вышли на защиту "Вечного огня" в парке Славы, решили в этот день объединиться (формально, неформально мы объединены намного раньше общей памятью, общей идеей) и объявить о создании общественной организации, целью которой будет - защита нашей памяти, восстановление памятников и мемориалов ВОВ и противодействие всем имеющимися законными способами возрождению нацистской идеологии в нашей стране", - пишет активист Кирилл Куликов.

"77 лет назад, 22 июня на рассвете начался ад на нашей земле.

До этого дня ещё были живы миллионы. Миллионы не вернувшихся с полей боя, замученных в лагерях, умерших от голода, ран и тяжелой работы.

Ещё матери не пролили море слез, ещё жены не выли от похоронок,

ещё дети не знали, что они сироты.

Все они ещё не догадывались о четырёх мученических годах, принесших

смерть, разлуку и лишения.

Помним о Великой Жертве и Великом Подвиге, о Великой Отечественной войне и ее Героях.

Помним, как бы не старались уничтожить эту память потомки фашистов. Всегда", - пишет адвокат Елена Лукаш.

Издатель Диана Удовиченко считает, что сегодня - настоящий День скорби, а не 8 мая.

"Сегодня - День скорби. Настоящий. День, начиная с которого моя страна залилась кровью. Один из самых страшных дней в истории.

Четыре часа назад германские самолеты вторглись в воздушное пространство СССР, и по ним был открыт огонь.

Четыре часа назад Жуков получил сообщение о начале боевых действий.

Три часа назад Риббентроп вручил советскому послу в Берлине ноту об объявлении войны.

Через пять часов советскому народу по радио объявят, что началась война.

А потом будут четыре с лишним невероятно ужасных года. Приграничные сражения. Шауляй. Рига. Каунас. Псков. Гродно. Брест. Львов. Перемышль. Дубно...

Будет Смоленск. Донбасс.

Будет Сталинград. Будет блокада Ленинграда - нечеловеческое испытание. Будут сражения за Москву.

Много будет. Всего не перечислить. Будут стоять насмерть. Вгрызаться в пропитанную кровью землю. Драться за каждый дом. Отступать. И возвращаться.

Будут оккупация, расстрелы, угон в Германию, плен. Концлагеря будут. И смерти, смерти, смерти...

Но потом будет Берлин.

Сегодня войска, в которых служил один мой дед, будут приведены в полную боеготовность. Завтра второй мой дед пойдет в военкомат. Добровольцем.

А потом их обоих убьют.

Сегодня мои молодые бабушки с ужасом будут слушать радио. И прижимать к себе детей.

Это страшный день. И я всегда плачу. Мне всегда плохо в этот день. Что-то вроде генетической памяти тех, кто родом из Советского Союза".

"Сегодня отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.

Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество", - говорит адвокат Сергей Войченко.

Политолог Дмитрий Корнейчук заметил, что в России сегодня - день скорби. И сравнил это с Украиной:

"Вот где логика: в России День скорби 22 июня (когда началась война), а у нас - 8 мая (когда война закончилась)?"

А предприниматель Евгений Черняк просто публикует фото первых дней войны с пометкой: "чтобы помнили".