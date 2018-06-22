Еврогруппа утвердила завершение программы предоставления макрофинансовой помощи Греции.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава Еврогруппы Марио Сентено заявил, что главы финансовых ведомств стран еврозоны договорились об условиях завершения программы. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам прошедшего в Люксембурге заседания.

По его словам, было подтверждено выполнение Грецией всех условий предоставления помощи, "что свидетельствует о завершении программы".

В заявлении Еврогруппы говорится, что в качестве "подушки стабильности" Греции в качестве последнего транша будет выплачено 24 млрд евро, которые должны будут удовлетворить ее потребности в финансировании на 22 месяца.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси отметил, что в Греции завершились восемь длинных кризисных лет, как и для всей еврозоны.

В то же время, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на той же пресс-конференции несколько охладила всеобщий оптимизм, отметив, что в долгосрочной перспективе у Еврогруппы и МВФ остается определенная озабоченность относительно способности Греции обслуживать свою задолженность в долгосрочной перспективе.

Напомним, что ранее ЕС заморозил финансовую помощь Греции.

Также мы писали, что в своей прощальной поездке Обама пообещал Греции помочь списать долги греков Евросоюзу. Президент США подчеркнул, что списание долга Греции европейскими кредиторами является очень важным.