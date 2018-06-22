Одной из главных достопримечательностей для фанов на ЧМ-2018 стал в Москве Мавзолей Ленина. Главный редактор киностудии имени М. Горького Андрей Апостолов опубликовал фото огромной очереди к Мавзолею, которая растянулась на Красной площади в дни проведения ЧМ-2018.

О том, что тысячи болельщиков хотят попасть в Мавзолей, Апостолов написал в Facebook.

"Пока "утро красит нежным светом стены древнего Кремля", несколько тысяч иноземных любителей футбола выстроились в винтовую очередь на приём к лежачему Ильичу... Такого паломничества Красная площадь, наверно, полвека не видела... (Кадр из окна Исторического музея совсем не передаёт настоящих масштабов бедствия, людей тьма). По словам сотрудников музея, тут такое каждый день...", - написал он.

Фото: facebook.com

Отметим, что Мавзолей был закрыт для посещения с 5 по 17 июня.

Напомним, что ранее стала известна огромная сумма затрат России на ЧМ-2018.

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