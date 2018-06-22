В субботу, 23 июня, на время проведения художественного проекта "В Украину вернусь" будет ограничено движение транспорта по ул. Владимирской и Владимирский спуску с 19:30 до 21:30.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В столице 23 июня с 19:30 до 21:30 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирская до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской)", - говорится в сообщении.

Запрет связан с проведением на Софийской площади художественного проекта "В Украину вернусь" с участием мировых оперных звезд и в сопровождении большого симфонического оркестра Национальной филармонии Украины.

Напомним, что в пятницу 22 июня с утра в работу наземного транспорта Киева будут внесены изменения из-за проведения государственных мероприятий в парке Вечной Славы.

Как сообщала "Страна", в Киеве движение по мосту Патона будет ограничено до 30 августа.