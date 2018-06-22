Cборная Аргентины преподнесла миллионам болельщиков сюрприз, которого от нее никто не ждал. Во втором матче на чемпионате мира Месси и Со потерпели разгромное поражение от Хорватии со счетом 0 - 3.

Причем, великий Месси проявил себя еще хуже чем в ничейном матче с исландцами. Если в матче с викингами он бил по воротам 11 раз, то в игре с хорватами Лео ударил по воротам всего единожды.

Понятное дело, что после такого фиаско настроение у аргентинцев было жутким. Сам Лионель Месси, после матча, хранил молчание в смешанной зоне и не ответил ни на один вопрос журналистов, передает СЭ.

Теперь шансы "альби селесте" на плей-офф минимальны и во многом будут зависеть от сегодняшнего исхода матча Исландия - Нигерия. Лучший исход для Аргентины - это ничья или победа африканской команды.

Ранее "Страна" сообщала, что мама Месси рассказала, что он страдает и плачет после несправедливой критики.

Также мы рассказывали, что на день рождения Месси подарят торт и точную копию Кубка мира из гжели.