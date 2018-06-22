В пятницу, 22 июня, в Киеве в помещении "Ощадбанка" произошел взрыв.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 03:40 на улице Героев Севастополя, 33. После взрыва в помещении начался сильный пожар.

По предварительной информации, взрывное устройство в окно банка бросили двое неизвестных. После детонации преступники скрылись в неизвестном направлении.

Прибывшие на место чрезвычайного происшествия сотрудники ГосЧС ликвидировали возгорание.

Здание оцеплено. На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что на пороге банка в Кропивницком ночью 5 июня сработало взрывное устройство.

Как сообщала "Страна", под Киевом на СТО взорвалась самодельная бомба, пострадал работник. Его увезли в больницу с травмой руки.