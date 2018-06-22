В Киеве прогремел взрыв в "Ощадбанке". Фото
В пятницу, 22 июня, в Киеве в помещении "Ощадбанка" произошел взрыв.
Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел около 03:40 на улице Героев Севастополя, 33. После взрыва в помещении начался сильный пожар.
По предварительной информации, взрывное устройство в окно банка бросили двое неизвестных. После детонации преступники скрылись в неизвестном направлении.
Прибывшие на место чрезвычайного происшествия сотрудники ГосЧС ликвидировали возгорание.
Здание оцеплено. На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, что на пороге банка в Кропивницком ночью 5 июня сработало взрывное устройство.
Как сообщала "Страна", под Киевом на СТО взорвалась самодельная бомба, пострадал работник. Его увезли в больницу с травмой руки.