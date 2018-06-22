В пятницу, 22 июня, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подешевели.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 17 копеек и составил 26,30 грн.

Евро подешевел сразу на 30 копеек и составил 30,35 грн.

Курс российского рубля также немного подешевел - до 0,412 грн.

Напомним, что 21 июня курс гривны отвоевал у доллара на межбанковском рынке Украины почти 10 копеек.

Как сообщала "Страна", Нацбанк обновил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны и расширил список органов, которые могут получать банковскую информацию о движении средств на счету конкретного юридического или физического лица.