После того, как в США разгорелся скандал с детьми нелегальных мигрантов, которых разлучают с родителями и держат взаперти, первая леди посетила один из центров временного содержания в Техасе.

Не обошлось без скандала. Для поездки Мелания Трамп выбрала куртку с неуместной надписью, передает "Голос Америки".

Визит состоялся на следующий день после того, как президент США сменил курс и подписал указ, запрещающий разлучать семьи нелегалов, задержанных при переходе американо-мексиканской границы.

Мелания Трамп и министр здравоохранения США Алекс Азар посетили центр в городе Макаллен, в котором находятся 55 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Шесть из них забрали у родителей, незаконно пересекших границу.

Мелания Трамп выразила благодарность сотрудникам центра за то, что они ухаживают за детьми и попросила сделать все возможное, чтобы дети как можно быстрее воссоединились с родителями.

При этом журналисты заметили, что пока первая леди выражала обеспокоенность, надпись на ее курке бренда Zara говорила об обратном. На спине куртки с капюшоном, красовалась надпись: "Меня это совершенно не беспокоит. А тебя?"

Пресс-секретарь Мелании Трамп заявила журналистам: "Здесь нет скрытого послания. После сегодняшнего важного визита в Техас, надеюсь СМИ не будут фокусироваться на ее гардеробе".

Фото: golos-ameriki.ru

За шесть недель в апреле и мае с родителями, пытавшимися нелегально попасть в США, было разлучено около 2 тыс. детей. Практика разлучения семей вызвала недовольство целого ряда стран.

Напомним, что Дональд Трамп подписал указ, прекращающий скандальную практику разлучения семей нелегальных мигрантов.

Как сообщала "Страна", парламент Мексики предложил правительству страны разорвать дипломатические отношения с США из-за миграционной политики Белого Дома.