Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал мероприятия 22 июня, посвященные памяти жертвам войны, атавизмом совка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Празднование 22 июня на государственном уровне - атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф - инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные празднованию 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны", - написал Вятрович.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

22 июня в Украине - это День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Ранее Верховная Рада утвердила обязательную минуту молчания по погибшим - ежегодно 22 июня в 10:00.

В воскресенье, 22 июня 1941 года, войска фашистской Германии внезапно атаковали западную границу СССР и нанесли авиаудары по городам и воинским соединениям.

Напомним, что в пятницу 22 июня с утра в работу наземного транспорта Киева будут внесены изменения из-за проведения государственных мероприятий в парке Вечной Славы. Об сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Как сообщала "Страна", ранее Вятрович предлагал перенести выходной с 9 на 8 мая.