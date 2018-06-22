Вятрович назвал памятные мероприятия 22 июня "опасным атавизмом совка"
Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал мероприятия 22 июня, посвященные памяти жертвам войны, атавизмом совка.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Празднование 22 июня на государственном уровне - атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф - инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные празднованию 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны", - написал Вятрович.
Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych
22 июня в Украине - это День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Ранее Верховная Рада утвердила обязательную минуту молчания по погибшим - ежегодно 22 июня в 10:00.
В воскресенье, 22 июня 1941 года, войска фашистской Германии внезапно атаковали западную границу СССР и нанесли авиаудары по городам и воинским соединениям.
Напомним, что в пятницу 22 июня с утра в работу наземного транспорта Киева будут внесены изменения из-за проведения государственных мероприятий в парке Вечной Славы. Об сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Как сообщала "Страна", ранее Вятрович предлагал перенести выходной с 9 на 8 мая.