Управление ООН по наркотикам и преступности раскритиковало легализацию марихуаны в Канаде.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"УНП ООН выражает сожаление в связи с решением властей Канады о легализации каннабиса в стране", - говорится в сообщении.

В ведомстве ООН добавили, что такое решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками и подрывает международно-правовые рамки контроля над наркотиками.

В Канаде легализовали употребление наркотика марихуана на всей территории страны. Принятый закон регулирует, как можно выращивать каннабис, где и какими способами распространять, а также как должна быть организована ее продажа. После подписания закона правительство страны еще должно определить дату его вступления в силу.

Как сообщала "Страна", в США арестовали украинку за нелегальное выращивание легальной марихуаны.

Также мы писали, что СБУ поймала двух фермеров, которые занимались выращиванием марихуаны под Киевом.