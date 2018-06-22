Бывший советник президента США, сотрудник Института мира Стивен Хедли заявил, что ситуация на Донбассе, скорее всего, останется без изменений по крайней мере до весны следующего года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По мнению Хедли, когда администрация Дональда Трампа пришла к власти, то посчитала, что у США слишком много разных посланников, поэтому полномочия некоторых из них были прекращены.

Тем не менее, Курта Волкера назначили спецпредставителем по Донбассу, чтобы найти способ решить проблему.

"Мне кажется, Украина - это часть приоритетов Администрации. Надеюсь это будет продолжаться", - отметил экс-советник.

При этом, по его мнению, ситуация на Донбассе не изменится, по крайней мере, до президентских выборов весной следующего года.

Он добавил, что ситуация, которая сложилась на Донбассе, не выгодна ни Украине, ни России, поэтому, есть шанс, что ее попытаются не заморозить, а решить в пользу суверенитета Украины.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, кто такой генерал Куць, которого пошлют руководить Донбассом

Как сообщала "Страна", в правительстве пытаются договориться с ЦИК по выборам на Донбассе.