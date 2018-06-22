Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался от предложения Европейского суда по правам человека прекратить голодовку.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает "Интерфакс".

На призыв ЕСПЧ Сенцов попросил передать суду "большой привет" и напомнил о своей жалобе, которой суд придал приоритет, однако оставил без движения в течение нескольких лет.

В 2015 году украинский режиссер в России был приговорен к 20 годам лишения свобод. Суд РФ признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов вины не признал.

14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги и потребовал освободить 64 украинских политзаключенных.

Напомним, что омбудсмен Людмила Денисова заявила, что у Сенцова начались проблемы с сердцем и почками.

Как сообщала "Страна", послы G7 призвали к обмену осужденного в России Сенцова и других политзаключенных.